Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявили 326 носителей коронавирус SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее. Об этом 29 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи коронавируса выявлены в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Кириши (24), Сертолово (23), Тихвин (21), Выборг (20), Волхов, Мурино (по 14), Гатчина (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти было подтверждено 100 889 случаев заражения. Из заболевших выздоровели 85 297 человек, в том числе за минувший день был выписан 601 переболевший. От осложнений, вызванных ковидом, в регионе умерло 2 993 заболевших, из них семь летальных случаев зарегистрированы 28 декабря.

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