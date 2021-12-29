Аша, Челябинская область, 29 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Челябинской области суд Аши постановил заключить под стражду первого замглавы Ашинского района. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Под стражей он пробудет до 27 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновнику вменяют получение взятки на 50 тыс. рублей. Взамен от него ожидали содействия при проведении электронных аукционов на покупку жилья детям-сиротам.