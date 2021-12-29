Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» и ресурс Memepedia определили самые популярные мемы 2021 года. Об этом 29 декабря пишет «Афиша Daily».

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

По данным СМИ, самым главным мемом уходящего года стал кот Бендер, который осуждающе мяукает.

На втором месте по популярности оказался мем «Вы продаёте рыбов?», а на третьем — интернет-шутка «А ловко ты это придумал» с персонажем мультфильма о трёх богатырях Добрыней Никитичем.

Интернет-шутка из «ВКонтакте» Мем «Вы продаёте рыбов?»

Интернет-шутка из «ВКонтакте» Пример мема «А ловко ты это придумал»

Добавим, что в десятку также вошли мемы с историком Евгением Понасенковым, а также рэпером Джиганом и многие другие. Главные интернет-шутки 2021 года выбрали сами пользователи «ВКонтакте» в мини-приложении «Битва мемов».