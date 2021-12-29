Москва, 29 декабря 2021, 15:48 — REGNUM Несмотря на то, что спрос на газ в мире довольно высок, в частности, в Азии цены на него стабильно выше, чем в Европе, для Газпрома было бы выгодно поставлять в Европу больше газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Добыча газа
Добыча газа
Gazprom.ru
«Хотя бы потому, что мощности для его транспортировки уже созданы, а значит, не потребуется тянуть новые трубы и строить терминалы для сжижения и отгрузки газа на востоке.
Но с учетом длительного инвестиционного цикла разработки и присоединения к системе новых месторождений вложения в увеличение добычи могут окупиться только при наличии долгосрочных контрактов с покупателями.
Ведь если сейчас Газпром вложит средства в увеличение добычи, он впоследствии вынужден будет соглашаться на любую цену, которую ему предложат.
ЕС, настаивая на краткосрочных контрактах, пытается поставить поставщиков в зависимое положение — чтобы иметь возможность заполнять хранилища тогда, когда спрос падает, по самой выгодной для себя цене, например, летом.
Но в такой ситуации не только Газпром, но и другие поставщики не могут быть заинтересованы в наращивании добычи — чем больше газа они будут поставлять, тем дешевле его придется продавать.
Со временем такая ситуация приведет к реальной нехватке газа на европейском рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов.

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