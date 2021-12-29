Москва, 29 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что спрос на газ в мире довольно высок, в частности, в Азии цены на него стабильно выше, чем в Европе, для Газпрома было бы выгодно поставлять в Европу больше газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Gazprom.ru Добыча газа

«Хотя бы потому, что мощности для его транспортировки уже созданы, а значит, не потребуется тянуть новые трубы и строить терминалы для сжижения и отгрузки газа на востоке.

Но с учетом длительного инвестиционного цикла разработки и присоединения к системе новых месторождений вложения в увеличение добычи могут окупиться только при наличии долгосрочных контрактов с покупателями.

Ведь если сейчас Газпром вложит средства в увеличение добычи, он впоследствии вынужден будет соглашаться на любую цену, которую ему предложат.

ЕС, настаивая на краткосрочных контрактах, пытается поставить поставщиков в зависимое положение — чтобы иметь возможность заполнять хранилища тогда, когда спрос падает, по самой выгодной для себя цене, например, летом.

Но в такой ситуации не только Газпром, но и другие поставщики не могут быть заинтересованы в наращивании добычи — чем больше газа они будут поставлять, тем дешевле его придется продавать.

Со временем такая ситуация приведет к реальной нехватке газа на европейском рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов.

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