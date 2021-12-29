Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Екатеринбуржцы выбрали проект реконструкции улицы Вайнера. В голосовании приняли участие 1216 человек. Из них 873 горожанина отдали свой голос за проект Открытого консорциума, сообщили в администрации города.

Улица Вайнера

Алексей Колчин © ИА REGNUM

В основе проекта лежит единый подход к фасадам всех зданий улицы. Здесь не появится пестрых вывесок, зато будут многофункциональные места отдыха. Кроме того, создатели проекта предложили идеи по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников.

Если проект реализуют, то через улицу Малышева построят наземный переход, который перейдёт в подземный, а у торгового центра «Пассаж» появится историческая карта города. Проект, победивший в голосовании, возьмут за основу при реконструкции пешеходной улицы.