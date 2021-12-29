Самара, , 15:46 — REGNUM Водоснабжение 15 многоквартирных домов восстановили в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Авария на трубопроводе Oliva_N

Сообщается, что днем 29 декабря спасатели получили информацию об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм на ул. Георгия Ратнера, 9Б.

Отмечается, что во время проведения работ без холодного водоснабжения остались жители 15 многоквартирных жилых домов: 3968 человек, в том числе 992 ребенка. При этом водоснабжение социально-значимых объектов нарушено не было.

«Водоснабжение восстановлено в 14:09 часов 29 декабря», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью с 12 на 13 декабря 2021 года на проспекте Карла Маркса, 29А произошел прорыв на трубопроводе. Без холодного водоснабжения тогда остались 13 многоквартирных домов.