Москва, 29 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На улицах Москвы увеличилось количество автомобилистов, сообщили 29 декабря в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

В департаменте проинформировали, что сейчас на дорогах столицы восемь баллов.

«На дорогах много автомобилистов — по сравнению с предыдущей неделей их стало больше на 4%. В ближайшее время движение будет сильно затруднено, загруженность дорог может вырасти до девяти баллов», — рассказали в пресс-службе.

При этом общегородской поток движется со скоростью в 24 км/ч, а автобусы — 29 км/ч.

«Сейчас в центре быстрей всего на метро. А по вылетным магистралям на такси и общественном транспорте — они едут по выделенным полосам», — отметили в департаменте транспорта.