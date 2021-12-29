Лондон, , 17:01 — REGNUM Британский поп-исполнитель Эд Ширан поделился планами на будущее, связав их с охраной окружающей среды. Артист собирается «перестроить как можно большую часть Великобритании», об этом сообщил портал NME 29 декабря.

Эд Ширан Eva Rinaldi

В эфире лондонского радио BBC певец признался, что покупает участки земли по всей стране, чтобы сделать ее более экологичной. «Я пытаюсь купить как можно больше земли и посадить как можно больше деревьев», — сказал он. «Я хочу перестроить большую часть Великобритании. Я люблю свою страну, дикую природу и окружающую среду». Эд Ширан также рассказал о своем собственном доме в Саффолке: «У меня дома есть огромный улей, пруд, в котором обитают тритоны и саламандры».

Ранее стало известно, что такие крупные компании музыкальной индустрии, как Sony Music Group, Universal Music Group и Warner Music Group, подписали новые соглашение, направленное на борьбу с последствиями изменения климата путем сокращения углеродного следа. Coldplay на этой почве заявили, что проведут экологичный мировой тур, используя новые способы транспортировки оборудования.

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