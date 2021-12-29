Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. За 2021 год Санкт-Петербург, по оценкам аналитиков, посетили 6 млн туристов, 96% которых составляют граждане России. Итогами исследования туристопотока Петербурга 29 декабря поделилась представитель экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге

По данным аналитиков, в 2021 году город посетили 250 тыс. иностранцев. Такое превалирование российских туристов над иностранными объясняется, в первую очередь, ковидными ограничениями.

Помимо традиционных стран, туристы из которых чаще всего приезжают в Петербург, к ним относятся Финляндия, Германия, Эстония, — Северную столицу стали посещать и туристы из стран Персидского залива. В ходе исследования турпотока в 2021 году аналитики установили, что жители этих стран отличаются высокой платежеспособностью.

Половина российских туристов, прибывших в Петербург, преследует познавательные цели. Среди других причин посещения Петербурга также называли встречи с родственниками и деловой туризм. При этом чаще всего цели могут комбинироваться.

По данным аналитиков, уровень удовлетворения поездкой в Петербург у российских гостей находится на отметке примерно в 86%, такой же высокий показатель отмечается и среди иностранцев. Этот показатель свидетельствует о качественном сервисе, предоставляемом в организациях города.

В экспертном совете установили средний объём затрат на поездки в Петербург среди разных категорий туристов. Российские туристы тратят на одно путешествие порядка 32 тыс. рублей, туристы из ближнего зарубежья — 62−63 тыс. рублей, а из дальнего — около 97 тыс. рублей. Чаще всего туристы тратят деньги на билеты, питание, проживание, шопинг, а также развлечения (музеи, театры, экскурсии).

Отметим, общий объём доходов Петербурга от туризма за год, по оценкам аналитиков, должен составить 234 млрд рублей. При этом большая статья доходов приходится на предприятия в сфере общественного питания, гостиницы и розничную торговлю.