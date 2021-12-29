* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 15:42 — REGNUM Политическое признание правительства «Талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было бы «больше символическим политическим актом». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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Дипломат указал на то, что «де-факто признание уже, по сути, происходит». Он напомнил, что делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовала в представительной встрече Московского формата. Кроме того, в Исламабаде состоялась чрезвычайная сессия совета МИД Организации исламского сотрудничества, куда радикалы были тоже приглашены.

«Процесс признания происходит исподволь и постепенно», — добавил в беседе с РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

Что касается признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Россией, то, как подчеркнул Кабулов, Москва не будет в одностороннем порядке признавать их власть.

«Я не могу решать за президента Путина, — подчеркнул дипломат. — Мы будем обсуждать, и если члены СБ ООН будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать всё вместе. Пока других идей нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель, будучи ещё канцлером Германии, заявила, что признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане Берлином пока не рассматривается. При этом она добавила, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, необходимы переговоры по безопасности и другим, в том числе гуманитарным, вопросам.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в вопросе признания нового руководства Афганистана нужно исходить из реалий. По его словам, Россия будет консолидироваться с другими странами.