Москва, , 15:41 — REGNUM Человечество немало экспериментировало в области эффективных наказаний. Когда-то применение смертной казни было по-своему оправдано тем, что обеспечить надёжную изоляцию преступников от общества и успешный поиск их в случае побега было затруднительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

«Но и тогда вопрос о том, чтобы применять эту меру ограниченно, периодически поднимался. Хотя бы потому, что нередко впоследствии выяснялось, что казнён был невиновный, а то и вовсе самого преступления не было (например, человек, считавшийся убитым, возвращался).

В том, что избыточное применение смертной казни неоправданно, убедились ещё древние афиняне при Драконте — если за любое преступление полагается смертная казнь, преступнику больше нечего терять и он уже не ограничивает себя ничем.

Да и просто с точки зрения использования трудовых ресурсов такой шаг воспринимался нерациональным — как минимум, преступника можно было продать в рабство или отправить на каторгу, чтобы он возмещал урон.

Собственно, все эти доводы сохраняют действенность и поныне — пока ни одной судебной системе не удавалось полностью избежать ошибок, а несправедливо казнённого уже не вернуть.

Достаточно вспомнить, что за преступления Чикатило были казнены четверо невиновных, при том, что советские правоохранительные органы работали в целом довольно эффективно.

Ну и фактор предельного наказания не стоит сбрасывать со счетов — если преступник будет понимать, что из-за уже совершенных преступлений после ареста его может ждать смерть, он будет мотивирован не оставлять свидетелей в живых и оказывать сопротивление при аресте до конца.

Да, есть тяжкие преступления, совершаемые с особым цинизмом, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию и требования сделать наказание максимально жестоким.

Но, будем объективны — современные методы казни достаточно гуманны, преступник всё равно не испытает тех мучений, которые перенесли его жертвы. Зато представьте чувства родственников казнённых в результате судебных ошибок — их обиду и ненависть кто и чем искупит?

Смертная казнь — мера вынужденная, годящаяся в ситуации неустойчивого государства, когда не казнённый преступник сам может тебя убить. Сейчас же мы можем обеспечить преступнику хоть пожизненное заключение — это тоже весьма тяжёлое наказание», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность снятия в будущем моратория на смертную казнь в России допустил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

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