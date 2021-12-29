Минск, 29 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. На территории Белоруссии выявили первые четыре случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 29 декабря сообщает белорусский минздрав.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Сегодня из всех, взятых у пациентов тестов, специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава у четырех человек выявили новый вариант коронавируса — «Омикрон», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это первые случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2 в республике и добавляется, что у всех указанных пациентов наблюдается легкое течение нового заболевания.

Отметим, ранее стало известно, что в Белоруссии за сутки выявили 1699 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.