Пенза, , 15:44 — REGNUM Пензенский областной суд вынес решение по иску местных жителей, которые требовали признать незаконной обязательную вакцинацию против COVID-19. Информацию об этом публикует пресс-служба суда.

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«28 декабря 2021 года в Пензенском областном суде провозглашена резолютивная часть решения по административному делу по административным искам трёх жителей города Пензы о признании незаконным постановления главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 07.10.2021 № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемиологическим показаниям», — говорится в сообщении.

Истцы просили признать документ недействующим в отношении граждан, осуществляющих деятельность в сфере торговли продовольственными товарами, общественного питания, предприятий пищевой промышленности, клиентских подразделений финансовых организаций, энергетики.

Изучив мнения сторон и материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

ИА REGNUM ранее сообщало, 7 декабря Верховный суд Татарии отклонил коллективный иск жителей, требующих признать постановление регионального правительства о введении QR-кодов недействительным.

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