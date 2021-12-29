Киев, 29 декабря 2021, 15:33 — REGNUM На Украине до 45% увеличилось число жителей, считающих президента страны Владимира Зеленского «разочарованием года». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Исследование проводилось с 17 по 22 декабря методом интервью face to face по месту жительства респондентов. Всего были опрошены 2018 человек старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Киевского международного института социологии, действующий президент Украины Владимир Зеленский занял предпоследнюю позицию в рейтинге верховных главнокомандующих за историю страны.
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