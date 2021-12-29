Киев, , 15:33 — REGNUM На Украине до 45% увеличилось число жителей, считающих президента страны Владимира Зеленского «разочарованием года». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«В этом году Зеленского назвали «политиком года» 17%, тогда как в 2020-м — 14,8%. С другой стороны, 45% опрошенных назвали именно Зеленского «разочарованием года», а в 2020-м 28% считали его «неудачником года», — говорится в исследовании.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря методом интервью face to face по месту жительства респондентов. Всего были опрошены 2018 человек старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Киевского международного института социологии, действующий президент Украины Владимир Зеленский занял предпоследнюю позицию в рейтинге верховных главнокомандующих за историю страны.

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