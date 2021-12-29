Москва, 29 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Выбирать валюту для приумножения накоплений и сбережений следует в зависимости от целей и сроков накопления, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Если планируете воспользоваться вашими средствами в течение года-полтора, и траты будут в рублях, то и сбережения логично оставить в рублях. Не надо бояться обесценивания национальной валюты. На сегодняшний день рубль достаточно силен и устойчив.

Этому способствуют и высокие цены на энергоносители и сырье, такие как: нефть, газ, уголь, металлы, и золотовалютные резервы России, и сбалансированная монетарная политика ЦБ РФ. Всё это привело к тому, что курс рубля укреплялся весь год относительно доллара и евро.

Например, в начале 2021 года курс евро был примерно 92 рубля, то в конце 83 рубля. Что касается доллара, то 76 рублей в начале года и 74 рубля сейчас. Такая тенденция плюс-минус сохранится весь следующий год, и заметное снижение курса рубля возможно лишь в конце 2022−2023 годов.

Если у вас более долгосрочные цели (например, накопить на покупку недвижимости с горизонтом три года и более), то разумно будет составить валютный портфель из нескольких валют с целью диверсификации рисков девальвации, так как всегда надо закладывать валютные риски на непредвиденные ситуации.

Если рассматривать валютный портфель обычного консервативного инвестора без доступа к валютным рынкам, то он будет состоять из рубля, доллара и евро в равных долях, либо соотношение может измениться по личному выбору человека в увеличение долларовой составляющей.

В 2022 году ожидается ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и повышение ключевой ставки, что заметно укрепит доллар.

Если у человека имеется доступ к валютным рынкам, то в портфель можно добавить так называемые валюты-убежища, такие как швейцарский франк, японская йена и немного китайского юаня, а также валюту от группы G10 (Большой десятки), например, канадский доллар.

Его курс укрепляет не только цены на нефть, но и факт, что Канада стала первой среди развитых государств которая свернула программу выкупа активов.

Примерное процентное соотношение такого портфеля может быть таким — доллары (евро) 40%, рубли — 20%, швейцарский франк — 10%, японская йена — 10%, китайский юань — 10%, канадский доллар — 10%. Портфель может ребалансироваться в зависимости от ситуации в мировой экономике.

Стоит помнить, что нужно обходить стороной валюты стран с высокой инфляцией. В последнее время — это турецкая лира, венесуэльский боливара или аргентинский песо. Иначе есть большой шанс потерять часть своих сбережений.

Также сама по себе идея покупки иностранной валюты, как показывает статистика, не приносит столь ощутимого дохода на долгом промежутке времени, за редким исключением так называемых форс-мажорных событий, когда курс валюты резко меняется.

Например, сравнивая курс доллара к рублю в конце 2014 года и сейчас, то удивитесь, что они почти одинаковы. Поэтому валютный портфель — это больше страховка от валютных рисков девальвации, чем возможность существенно что-то заработать.

И последнее, о чём тоже надо помнить, что хранение денег в наличности полностью исключает возможность получения прибыли. И дело не только в том, что наличные деньги не приобретают ценности, но и в том, что наличные деньги имеют тенденцию терять свою ценность каждый год из-за инфляции.

Конечно, нельзя потерять много денег в одночасье, но даже пара процентных пунктов приведет к крупномасштабным потерям в течение месяцев и лет. Поэтому целесообразно валюту куда-то размещать или инвестировать.

Самый простой способ размещения — это банковский депозит или накопительный счёт. На данный момент ставки по вкладам выросли вследствие повышения ключевой ставки Центрального Банка РФ, что даёт возможность размещения под проценты близкие к уровню официальной инфляции на срок от года и более.

Заработать что-то существенное вряд ли удастся, но, по крайней мере, сбережения не подвергнутся инфляции. Для более продвинутых инвесторов можно рекомендовать покупку облигаций или вкладывать в акции компаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что гражданам долгосрочные сбережения лучше держать в долларах или евро.

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