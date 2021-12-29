Екатеринбург, 29 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружили склад нелегальной красной икры. В помещении находились 4054 банки общим весом 1,5 тоны, сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

ru.torange.biz Красная икра

Склад нелегальной продукции на улице Малышева столицы региона обнаружили сотрудники полиции и Россельхознадзора. Они нагрянули в помещение в ходе внеплановой проверки.

В ведомстве отметили, что в продукции не исключено наличие опасной микрофлоры и возбудителей заболеваний. Икра не подвергалась ветеринарному контролю. Сотрудники Россельхознадзора усомнились в ее качестве. В отношении владельца продукции возбудили дело об административном правонарушении. Нелегальную красную икру изъяли. Ее уничтожат.