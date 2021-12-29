Москва, 29 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Юрий Муравицкий назначен главным режиссёром Театра на Таганке, сообщает 29 декабря официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр на Таганке

Решение о назначении приняла директор театра Ирина Апексимова после успешных постановок «Вишневый сад. Комедия» и «Lё Тартюф. Комедия». Отмечается, что должность главного режиссёра для театра стала новой.

«Предложение стать главным режиссером — большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь Юрия Петровича Любимова», — прокомментировал назначение Муравицкий.