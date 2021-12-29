Самара, 29 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Адвоката, которого заподозрили в посредничестве во взяточничестве, заключили под стражу в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Сообщается, что в ноябре текущего года фигурант уголовного дела принимал участие в производстве оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники правоохранительных органов в отношении его доверительницы, осуществляющей предпринимательскую деятельность с нарушением законодательства России.

«В целях не привлечения последней к ответственности за выявленные нарушения, подозреваемый предложил ей выступить посредником в передаче должностным лицам полиции в качестве взятки денежных средств в размере 900 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что подозреваемого задержали после получения им этих денег.

По данному факту в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области было возбуждено уголовное дело.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.