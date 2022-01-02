2 января 2022 | Время чтения 6 мин

В Северной Осетии в 2021 году сменился глава региона. Им стал Сергей Меняйло. С его приходом жители республики связывают свои надежды на улучшение уровня жизни. Первые шаги нового руководителя демонстрируют его решительные намерения по исполнению чаяний граждан.

Ольга Карпова, , 00:27 — REGNUM В Северной Осетии 2021 год принес немало изменений. И одна из главных перемен — смена руководителя республики. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку бывшего главу РСО-Алания Вячеслава Битарова и назначил на его место временно исполняющим обязанности Сергея Меняйло.

Сергей Меняйло Иван Шилов © ИА REGNUM

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С чем было связано неожиданное для большинства жителей Северной Осетии кадровое решение президента, осталось за кадром. Между тем даже те, кто ранее был недоволен результатами деятельности Битарова и критиковал его и его команду, неоднозначно восприняли назначение Меняйло: всё-таки кадровый военный в прошлом, хоть и свой — уроженец города Алагира. В республику вице-адмирал прибыл с последнего места службы — из Сибири, где он был полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

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Несмотря на то, что у Меняйло уже имелся опыт работы хозяйственника — он два года занимал пост губернатора Севастополя, в Северной Осетии насторожились. Как он будет строить отношения с местными элитами, какие планы на организацию работы структур власти, сможет ли справиться с большими задачами, стоящими перед республикой, с учетом невысокого уровня социально-экономического развития и в условиях пандемии коронавируса, которая осложнила и без того сложную ситуацию в регионе?

Тем не менее новый глава настроился решительно на перемены на своей малой родине. Во-первых, он объявил, что намерен изменить структуру правительства, сделав ее более рабочей и менее раздутой. Спустя несколько месяцев с начала работы на посту и.о. главы Меняйло отправил в отставку нескольких министров, к которым у него накопилось множество претензий, и пообещал, что кадровые перестановки продолжатся.

«Слишком долго идет исполнение соответствующих поручений. Поэтому не обижайтесь на кадровые решения», — заявил новый глава.

Сергей Меняйло Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В сентябре Сергей Меняйло перестал быть временным главой Северной Осетии. Парламент республики избрал его на должность руководителя субъекта РФ на пятилетний срок, рассмотрев предложения президента РФ Владимира Путина. Кроме Меняйло, на пост главы были предложены еще два депутата парламента региона — Медея Элдзарова (КПРФ) и председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента Валерий Баликоев («Патриоты России»).

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Рост ВРП и новые точки роста

2021 год завершается в Северной Осетии с существенными достижениями в экономической сфере. Так, по прогнозам министра экономического развития республики Заура Кучиева, ожидаемый показатель валового регионального продукта к концу года должен достигнуть 196,4 млрд рублей, что составит 103,9% к результату 2020 года.

По размеру валового регионального продукта в расчете на душу населения, который по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 284,5 тыс. рублей, Северная Осетия занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края (295,4 тыс. рублей), сообщил глава минэкономики.

Как отметил Кучиев, экономика республики постепенно оправляется от последствий пандемического года. Её рост прогнозируется на уровне 4%, в том числе рост экономических показателей ожидается в турбизнесе, сфере услуг, в агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов.

Большие надежды возлагают власти республики на продолжение реализации проектов на курорте «Мамисон», который реанимировали в 2019 году. Его открытие запланировано на 2023 год. На развитие курорта в бюджете РФ предусмотрено до 2024 года 14,4 млрд рублей.

Этапы реализации ВТРК «Мамисон» Alania.gov.ru

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Кроме того, большие планы связаны с проектами сельхозпредприятий «Казачий хутор», «ТК Алания», «Остров Аквакультура» и ряда других предприятий с общим объемом инвестиций до 45 млрд рублей.

Борьба с коронавирусом

Как и по всей стране, в Северной Осетии 2021 год проходил в непростых условиях борьбы с коронавирусом. В течение всего года эпидситуация в регионе менялась: от высоких показателей прироста числа заболевших в сутки в начале года до минимальных значений в июне (семь человек в день) и вновь роста осенью — до более сотни заразившихся в день в ноябре. Завершился второй коронавирусный год в РСО-Алании теми же результатами, что и в начале года — 70−80 новых выявленных случаев в сутки.

Всего с начала пандемии число жителей региона, заразившихся коронавирусом, превысило 30 тыс. человек, выздоровели из них более 28 тыс. человек. Не удалось спасти врачам полторы тысячи пациентов.

При этом вакцинация, которая должна помочь избежать более серьезных последствий, в РСО-Алании идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы властям. По данным федерального оперативного штаба, привиты первым компонентом вакцины всего около 295 тыс. жителей республики. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 46,9%.

Вакцина «Спутник-V» в Северной Осетии Alania.gov.ru

Парламент Северной Осетии за и против QR-кодов

В 2021 году отличились депутаты парламента Северной Осетии. При голосовании за законопроект о введения QR-кодов при посещении массовых мероприятий, предложенный правительством РФ на рассмотрение в Госдуму, парламентарии отвергли его, оказавшись единственными законодателями в стране, которые осмелились проголосовать против. Однако спустя несколько часов депутаты переголосовали по этому вопросу, высказав одобрение непопулярного закона. Жители республики, которые начали было гордиться своими избранниками, осудили их за такое двойственное мнение.

Многие пользователи соцсетей высказывали благодарность представителям КПРФ в парламенте Северной Осетии, которые проголосовали против закона о введении кодов в общественных местах. Тем не менее законопроект был одобрен депутатами.

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Заседание парламента Северной Осетии Parliament-osetia.ru

Без кислорода

И еще одно событие 2021 года, которое вряд ли скоро забудут жители Северной Осетии. Трагедией обернулась халатность должностных лиц одной из медорганизаций региона для её пациентов. Из-за неисправной системы подачи кислорода погибли девять пациентов Республиканской больницы скорой медицинской помощи. ЧП произошло 9 августа. Все больные находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ. В больнице произошла авария — прорыв кислородной трубы, проходящей под землей.

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Изношенность системы была известна, о ней сигнализировали должностные лица задолго до аварии, однако принять меры не успели. Несмотря на то, что ремонт уже проведен, история не завершена, проводится расследование, виновные понесут наказание.