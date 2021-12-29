Екатеринбург, 29 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудника полиции осудили за совершение смертельного ДТП. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на 2 года лишили права управления транспортным средством, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

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Инцидент произошел в 2019 году в деревне Северная Верхнесалдинского района Свердловской области. Сотрудник полиции допустил наезд на двух свердловчан, которые шли по обочине. В результате мужчина от полученных травм скончался в больнице, женщина получила тяжелые травмы.

Суд признал свердловчанина виновным в совершении преступления. Однако из органов МВД мужчину еще не уволили, поскольку приговор не вступил в законную силу. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейский подал апелляцию на решение суда. Если суд высшей инстанции не примет иного решения, виновника аварии уволят из системы МВД по отрицательным мотивам.