Киев, , 15:30 — REGNUM Власти Украины не намерены решать энергетическую проблему в стране и отвлекают внимание украинских граждан искусственно созданными проблемами и своими пиар-акциями. Об этом 29 декабря заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия-1».

Виктор Медведчук Kremlin.ru

"Мы столкнулись сразу с несколькими проблемами энергетическими, которые власть неспособна решать, не знает, как решать, да и в принципе она не собирается это делать. Потому что самое главное сегодня — это пиар-акции. Отвлечь людей и рассказать им о грядущей войне, о грядущем вторжении, о том, что надо поставить на учет женщин, организовать территориальную оборону и вообще готовиться к войне, а не думать о газе, о тепле, о хлебе, о молочной продукции и многом другом», — сказал он.

При этом глава политсовета украинской партии пояснил, что о том, что на Украине имеются серьезные проблемы, говорит не только высокая цена на хлеб, но также и закрытие социально значимых объектов, к примеру, комбинатов по производству хлеба и молочной продукции.

«Власть не готова к этим проблемам, так как находится в глубочайшем энергетическом, экономическом и социальном кризисе. Где брать газ — неизвестно, так как контрактов на газ у нас нет», — пояснил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении в том числе главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской.