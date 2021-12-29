Торонто, Канада, 29 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Канадская исполнительница Grimes (настоящее имя — Клэр Буше) 29 декабря поделилась со своими фанатами тизером будущей совместной песни с поп-певцом The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе), разместив фрагмент в социальной сети Discord.

(сс) StockSnap Музыка

Ранее в этом месяце Grimes открыла эпоху альбома Book 1 с помощью сингла Player Of Games, и, согласно новой публикации в Discord-канале исполнительницы, она выпустит песню с The Weeknd под названием Sci-Fi.

https://twitter.com/Grimezsz/status/1475874942155694080

Grimes также обсудила свои планы на будущее в Twitter-аккаунте: «Культура статуса знаменитостей меня душит. Я не бросаю музыку, но определенно хочу поменять свою основную деятельность после Book 1. Музыкальная индустрия чувствуется устаревшей и усталой».