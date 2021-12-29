Ереван, 29 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5285 исследований на коронавирус, из которых 88 дали положительный результат. Об этом 29 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Всего в стране выявили 344 747 носителей коронавируса. Из них 331 152 справились с инфекцией, в том числе 125 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4123 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9471 пациента с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6547 тестов на коронавирус 109 были с положительным результатом. 186 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались шесть пациентов с COVID-19.