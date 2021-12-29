Киев, , 15:38 — REGNUM Специальные пошлины на ввоз российского дизельного топлива, сжиженного газа и угля будут действовать на Украине до конца 2022 года. Такое решение принято 29 декабря на заседании украинского правительства.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствующем постановлении говорится, что оно начинает действовать в день опубликования. Документ утратит силу 31 декабря 2022 года или после того, как Россия прекратит против Украины «дискриминационные и (или) недружественные действия».

Украинское правительство, заседание которого транслировалось в YouTube, продлило спецпошлины, действовавшие с августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, они составляют 4% на дизельное топливо, поступающее на Украину по трубопроводу, 3% на сжиженный газ и 65% — на российский уголь. Из-под действия спецпошлины выведены антрацитовый, битуминозный, коксующийся и другой уголь, востребованный в металлургии.

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