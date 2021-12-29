Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:28 — REGNUM На Среднем Урале возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летнего ребенка. Травмы мальчику причинил знакомый его матери. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом в отношении малолетнего. Однако в связи со смертью ребенка ему в скором времени инкриминируют более тяжелую статью. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело



По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мать малыша состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее ее судили за кражу. В день инцидента ребенок находился со знакомым своей матери. Мужчина дал мальчику подзатыльник, в результате чего тот упал и получил серьезные травмы. Свердловчанин сознался в содеянном только после того, как был применен полиграф.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи неделю боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не смогли.