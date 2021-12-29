Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону у центрального входа в парк имени Горького открыли главную городскую ёлку, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

«Этот год — был насыщенным в донской столице. Нам многое удалось воплотить в жизнь, и планы на следующий год уже намечены. Впереди — счастливое время — новогодние праздники, а у детей — каникулы», — обратился к горожанам ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

К этому дню на улице Большой Садовой была установлена сцена, на которой выступили творческие коллективы города. На санях к горожанам выехал Дед Мороз. Гостей праздника поприветствовала Снегурочка.