Кемерово, 29 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Кемеровский областной суд сегодня, 29 декабря, рассмотрел апелляционную жалобу адвоката основного собственника шахты «Листвяжная» — главы совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Об этом сообщается на сайте суда.

Ako.ru Погибшие на шахте «Листвяжная»

Защита обжаловала решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 14 февраля 2022 года.

Однако суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения.

Напомним, что авария на кузбасской шахте «Листвяжная» унесла жизни 51 человека.