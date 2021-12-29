Москва, 29 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. К Новому году и Рождеству Москву украсили 1,6 тыс. праздничных плакатов. Специалисты Комплекса городского хозяйства разместили их на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы Праздничный плакат

По его словам, также подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате.

Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары, и свыше 1 тыс. елей.

«В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — отметил Бирюков.

Он добавил, что для украшения Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.