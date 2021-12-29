Тбилиси, 29 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Курс реабилитации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после голодовки закончился две недели назад, и его пора отправлять из военного госпиталя обратно в тюрьму. Об этом заявил 29 декабря на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Михаил Саакашвили хочет быть в лучшем положении, чем другие заключённые, — отметил лидер «Мечты». — Этот человек капризничает, однако закон должен быть исполнен во всех частях».

Кобахидзе отметил, что государство не должно допускать «привилегий» к каким-либо заключенным, так как это является дискриминацией остальных. Политик заявил о важности принципа равенства.

Напомним, Саакашвили попытались вернуть в тюрьму в Рустави 27 декабря, так как курс его лечения после голодовки был завершён. Но перевод приостановили, так как экс-президент настолько разволновался, что потерял создание от высокого давления.