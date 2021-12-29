Калуга, , 15:46 — REGNUM В Калуге 29 декабря торжественно открыли монумент генералу Василию Попову, подразделения которого освободили город от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Открытие монумента генералу Василию Попову, подразделения которого освободили Калугу от немецко-фашистских оккупантов. Фото пресс-службы городской думы Калуги

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутаты городской думы, представители ветеранских организаций и жители Правобережья.

«В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения нашего города. Воины 50-й армии в тяжёлых боях выбили захватчиков из Калуги, оккупация длилась 71 день и принесла много страданий жителям, множество калужан погибло. Мы свято чтим память наших героев, в их честь названы улицы, в Калуге установлены памятники генералу Болдину и полковнику Краснопивцеву, комбату Авдееву. Сегодня открыт ещё один замечательный памятник в честь прославленного полководца. Мы должны сохранить помять о великом подвиге нашего народа, чтобы и молодые калужане знали и помнили о тех, кто отдал жизни ради будущих поколений», — отметил Юрий Моисеев.

Подвижная группа генерала Василия Попова сыграла важную роль в освобождении Калуги. Утром 21 декабря 1941 года красноармейцы захватила мост через реку Оку, ворвались в Калугу и завязали уличные бои с немецким гарнизоном. В тяжелейших условиях ожесточённых боёв подчиненные генерала Попова смогли продержаться до подхода основных сил 50-й Красной армии 23 декабря. На рассвете 30 декабря 1941 года красноармейцы штурмом овладели железнодорожным вокзалом, который был превращён немцами в крепость и являлся центром обороны. К 30 декабря Калуга была полностью освобождена от оккупантов.

Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Попов пошёл славный боевой путь от командира взвода до командующего армией. К началу Великой Отечественной войны Василий Попов — командир 28-го стрелкового корпуса. В ходе боёв под Москвой — заместитель командующего 50-й Красной армией.

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