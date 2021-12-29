В Калуге открыли монумент в честь героя войны генерала Василия Попова
Калуга, 29 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Калуге 29 декабря торжественно открыли монумент генералу Василию Попову, подразделения которого освободили город от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.
В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутаты городской думы, представители ветеранских организаций и жители Правобережья.
Подвижная группа генерала Василия Попова сыграла важную роль в освобождении Калуги. Утром 21 декабря 1941 года красноармейцы захватила мост через реку Оку, ворвались в Калугу и завязали уличные бои с немецким гарнизоном. В тяжелейших условиях ожесточённых боёв подчиненные генерала Попова смогли продержаться до подхода основных сил 50-й Красной армии 23 декабря. На рассвете 30 декабря 1941 года красноармейцы штурмом овладели железнодорожным вокзалом, который был превращён немцами в крепость и являлся центром обороны. К 30 декабря Калуга была полностью освобождена от оккупантов.
Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Попов пошёл славный боевой путь от командира взвода до командующего армией. К началу Великой Отечественной войны Василий Попов — командир 28-го стрелкового корпуса. В ходе боёв под Москвой — заместитель командующего 50-й Красной армией.