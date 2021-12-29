Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону отреставрированы дома барона Врангеля. Комплекс зданий был построен в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко.

Антон Привальский ИА Красная Весна Табличка «Памятник архитектуры»

«Завершены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс домов барона Н.Г. Врангеля». Приемочной комиссией при участии комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области осуществлена приемка выполненных работ», — сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Уточняется, что работы были начаты в 2020 году.

По данным из открытых источников, в 2015 году власти рассматривали вопрос о сносе дома и возведении его копии на прежнем месте. Однако здание удалось отстоять общественникам. Примерная стоимость реконструкции здания несколько лет назад оценивалась в 115 млн рублей.