Москва, , 15:22 — REGNUM Европа в предыдущие годы проводила планомерную работу на отказ от заключения долгосрочных контрактов на поставку природного газа с его экспортерами, в первую очередь с Россией. Эта политика согласовывалась с американской стороной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Добыча газа Gazprom.ru

«И сейчас, когда спрос на газ опережает предложение, европейский газовый рынок мгновенно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Трейдеры и спекулянты начали поднимать цены на природный газ, «срывая куш» на его фьючерсных поставках.

В сегодняшних реалиях единственный путь снижения цен на природный газ — это увеличение его предложения на рынке. Американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) только сейчас решили перенаправить суда перевозчики СПГ из Азии в Европу.

Количество находящегося на них газа ограничено, позволит сбить рыночную цену на споте, однако «опустошит карманы» европейских потребителей.

Далее рыночная цена опять поднимется. Для стабилизации рынка необходимы постоянные поставки природного топлива на длительный период.

Такие возможности имеются у России в лице ПАО «Газпром» и иных потенциальных российских экспортеров. Причем доля России на газовом рынке Европы не превышает 30%.

Однако для этого необходимо подать заявки и провести деловые переговоры о количестве газа, сроках его поставок.

Также надо оценить необходимые для этого инвестиции с российской стороны. Сегодня при текущих уровнях добычи обеспеченность России запасами газа составляет примерно 50 лет.

ПАО «Газпром» уже увеличил на 10% объемы поставок в Европу природного газа по имеющимся контрактам и выполняет все взятые на себя обязательства.

Дальнейшее увеличение добычи природного газа требует долгосрочных инвестиций со стороны газодобывающих компаний с учетом их последующей окупаемости и рентабельности.

Имеющиеся у ПАО «Газпром» резервы газа направлены на закачку ПХГ для работы российских потребителей в зимний период, поскольку от 60% до 65% территории России представляют собой районы вечной мерзлоты.

Значительного объема газовых поставок требует начатая масштабная программа газификации российских регионов. Сиюминутные поставки в Европу с целью «сорвать куш» не в правилах работы российской монополии.

ПАО «Газпром» готов к наращиванию европейских поставок газа на основе долгосрочных соглашений и открыт для переговоров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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