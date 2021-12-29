Архангельск, , 15:22 — REGNUM Почти 2 млрд рублей в ближайшие два года будут направлены на капитальный ремонт школ в Архангельской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Школа Admtyumen.ru

«Наш регион получит 1,6 млрд. Ещё порядка 300 млн рублей мы предусмотрели на это в областном бюджете. За два ближайших года капитально отремонтируем 26 школ. Уже начинаем подготовительную работу. К процессу формирования проектов по обновлению школ будем обязательно привлекать родителей», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор высказался о причинах QR-пртестов.