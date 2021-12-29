Рязань, 29 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Трёхстороннее соглашение о повышении МРОТ для работников внебюджетной сферы на 2022 год подписано в Рязанской области. Как сообщил 29 декабря губернатор Николай Любимов, — региональный минимум будет выше общероссийского.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Соглашением между правительством Рязанской области, профсоюзами и работодателями устанавливается размер регионального МРОТ с 1 января 2022 года в размере 14 100 рублей. С 1 июля минимальная зарплата вырастет до 14 300 рублей.

«Соглашение станет одним из механизмов искоренения «серых» зарплатных схем и будет способствовать повышению доходов населения», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

МРОТ в России в 2022 году составит 13 890 рублей в месяц.

В 2021 году минимальная зарплата в Рязанской области для работников внебюджетной сферы была установлена на уровне 13 200 рублей.