Луганск, 29 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Действия украинской стороны в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе вызывают недоумение. Как заявил заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на Минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, предложение украинской делегации провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не подкрепляется реальными намерениями Киева достигнуть каких-либо договоренностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Предложение первого заместителя главы украинской делегации, направленное в адрес координатора контактной группы, не имеет ни реального обоснования, ни проекта решения, то есть носит явно имитационный характер», — отмечено в заявлении.

Так, представители Киева снова не направили ни обоснований такого заседания, ни конкретных предложений для рассмотрения участниками переговоров.

«Повторная попытка украинской стороны навязать пустую беспредметную встречу только усиливает ощущение, что вся эта информационная кампания направлена на отвлечение внимания общественности от возможной подготовки реальных вооруженных провокаций на линии разграничения», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Дайнего объяснил пустые инициативы Украины желанием достичь «медийного эффекта», направленного на формирование у «западных кураторов» устойчивого образа «стремления Украины к миру», а также информационного фона для оправдания возможного срыва Киевом перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о систематических нарушениях Украиной Минских договоренностей и несоблюдении бессрочного перемирия. По его словам, очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт на Донбассе. Пасечник уверен, что они намерены его поддерживать, а не завершать.