Москва, , 15:20 — REGNUM Главным тренером ЦСКА может стать бывший наставник «Локомотива» Марко Николич. Об этом 29 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Марко Николич Biser Todorov

По информации издания, условия контракта между «армейцами» и 42-летним сербским тренером согласованы. Соглашение может быть подписано в ближайшее время, тренер может присоединиться к ЦСКА в январе.

Сейчас тренером главным ЦСКА является Алексей Березуцкий, который возглавил команду в июле 2021 года. В настоящее время «армейцы» с 30 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» выиграли Кубок России в сезоне 2020/21.

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