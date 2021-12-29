Бухарест, 29 декабря 2021, 15:19 — REGNUM Сотни посетителей крупного торгового комплекса Park Lake Mall в центре Бухареста были эвакуированы из-за поступившей информации о якобы заложенном в вестибюле здания мощном взрывном устройстве. Об этом 29 декабря сообщил румынский телевизионный канал Digi24.
По официальным данным, на место происшествия выехали сотрудники полиции специального назначения. Территория здания оцеплена, движение в прилегающих к комплексу районах ограничено.
Напомним, ранее румынские правоохранители заявили об опасности терактов в стране на рождественские и новогодние праздники.
Правительство Румынии объявило о намерении реализовать масштабную программу финансовой поддержки местных антитеррористических подразделений МВД.