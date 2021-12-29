Бухарест, , 15:19 — REGNUM Сотни посетителей крупного торгового комплекса Park Lake Mall в центре Бухареста были эвакуированы из-за поступившей информации о якобы заложенном в вестибюле здания мощном взрывном устройстве. Об этом 29 декабря сообщил румынский телевизионный канал Digi24.

Бухарест Ștefan Jurcă

По официальным данным, на место происшествия выехали сотрудники полиции специального назначения. Территория здания оцеплена, движение в прилегающих к комплексу районах ограничено.

Напомним, ранее румынские правоохранители заявили об опасности терактов в стране на рождественские и новогодние праздники.

Правительство Румынии объявило о намерении реализовать масштабную программу финансовой поддержки местных антитеррористических подразделений МВД.