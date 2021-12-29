Анкара, , 15:18 — REGNUM С поддельным паспортом арестован в Турции, предположительно, гражданин России, которого подозревают в связях с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 декабря сообщает газета «Ени Шафак».

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточянется, что российский гражданин с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

«У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И, имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б.В. (24) был задержан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанный подозревается в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добавляется, что у него в ходе задержания было найдено множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран и результатов ПЦР-теста на COVID-19, которые были созданы с поддельной идентификационной информацией для использования в международных поездках.

Кроме того, уточняется, что в багаже задержанного также были найдены качественные принтеры высокого разрешения и добавляется, что затем он был арестован по решению суда в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростове-на-Дону состоялся суд над жительницей Адыгеи Мариной Мугу. Её обвинили в оказании пособничества террористам и вынесли приговор — восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.