Лондон, 29 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Согласно данным Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI), в 2021 году в Великобритании было продано более пяти миллионов альбомов на виниловых пластинках, что является самым высоким показателем с 1990-х годов. Об этом 29 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

В 2021 году продажи винила выросли на 8% по сравнению с показателями 2020 года, превысив тираж в пять миллионов копий впервые с 1991 года, согласно новым данным BPI. BBC сообщает, что почти четверть (23%) всех альбомов, купленных в 2021 году, были на виниле. Несмотря на трудности в производстве из-за коронавируса, 2021 год стал 14-м годом роста виниловой индустрии подряд, начиная с 2007 года.

Official Charts Company также сообщила, что альбом Voyage шведской группы ABBA стал самым продаваемым альбомом на виниле в текущем столетии. Альбом Адель «30», Rumours от Fleetwood Mac, новый альбом Эда Ширана «=» и Back In Black Эми Уайнхаус также входят в число самых продаваемых винилов этого года.