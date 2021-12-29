Новосибирск, 29 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 30 декабря, ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«Температура ночью −13…−15 °C, днём −13…−15 °C с понижением в течение дня до −18…−20 °C», — уточняется в прогнозе.

Сегодня, 29 декабря, в городе временами шёл снег, на дорогах местами наблюдалась гололедица. Температура днём составила −6…−8 °C.