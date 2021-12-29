Воронеж, 29 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в результате автоаварии на трассе в Новоусманском районе региона 29 декабря, об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Https://voronezh.er.ru/ Юрий Федорович Гончаров

Соболезнования родным Гончарова выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Потрясены сообщением о трагической гибели Юрия Федоровича. Ушел из жизни талантливый организатор, общественный деятель, оптимист, человек чести. Он обладал уникальной способностью собирать вокруг себя единомышленников. Его вклад в развитие региональной экономики невозможно переоценить. Под руководством Юрия Федоровича в ТПП создана эффективная структура поддержки бизнеса. Его помощь способствовала реализации многих предпринимательских инициатив, продвижению продукции воронежской марки как в России, так и за ее пределами. Уход из жизни Юрия Федоровича — это поистине невосполнимая потеря для всего региона. Нам всем будет очень его не хватать», — сказал Гусев.

Корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону сообщили, что авария, в которой погиб Гончаров, произошла примерно в 14:30 на 16 километре автодороги «М-4 «Дон» — Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись три легковых автомобиля. В аварии также пострадали четыре человека, в том числе водитель автомобиля, в котором находился Гончаров.

Юрию Гончарову было 58 лет, он также являлся депутатом Воронежской областной Думы от «Единой России».