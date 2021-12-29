Президент ТПП Воронежской области Юрий Гончаров погиб в автоаварии
Воронеж, 29 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в результате автоаварии на трассе в Новоусманском районе региона 29 декабря, об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Соболезнования родным Гончарова выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону сообщили, что авария, в которой погиб Гончаров, произошла примерно в 14:30 на 16 километре автодороги «М-4 «Дон» — Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись три легковых автомобиля. В аварии также пострадали четыре человека, в том числе водитель автомобиля, в котором находился Гончаров.
Юрию Гончарову было 58 лет, он также являлся депутатом Воронежской областной Думы от «Единой России».