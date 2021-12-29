Москва, , 15:14 — REGNUM Неделя звёзд хоккея и матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенесены на 2023 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба КХЛ.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

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Отмечается, что решение о переносе принято в связи с тем, что в составы команд входит большое число потенциальных участников Олимпийских игр. Кроме того, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, приведшей к отмене матчей международных турниров и иностранных лиг.

Неделя звёзд хоккея должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января 2022 года. В её рамках должны были состояться матч звёзд КХЛ, матч звёзд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).