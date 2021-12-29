Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Трое из десяти жителей Стокгольма обеспокоены тем, что могут стать жертвами перестрелки или другого акта насилия. Об этом 29 декабря написала газета Dagens Nyheter, опубликовав результаты опроса избирателей, проведенного совместно с социологами из Ipsos.

Стокгольм Øyvind Holmstad

Отмечается, что наибольший уровень беспокойства выше среди иностранцев и среди избирателей, голосующих за «Шведских демократов» или «Умеренных».

Доля тех, кто обеспокоен перестрелками, за последние годы увеличилась. Если в этом году данная проблема волнует 30% жителей шведской столицы, то в 2019 году соответствующий показатель составлял 24%, а в 2020 году — 26%.

Семь из десяти респондентов все же не волнуются или не очень переживают в связи с перспективой стать жертвой преступления.

В опросе DN/Ipsos, проведенном в период с 16 по 26 ноября, приняли участие 1 380 шведских избирателей.