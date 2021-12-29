Стокгольм, 29 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Трое из десяти жителей Стокгольма обеспокоены тем, что могут стать жертвами перестрелки или другого акта насилия. Об этом 29 декабря написала газета Dagens Nyheter, опубликовав результаты опроса избирателей, проведенного совместно с социологами из Ipsos.

Øyvind Holmstad Стокгольм

Отмечается, что наибольший уровень беспокойства выше среди иностранцев и среди избирателей, голосующих за «Шведских демократов» или «Умеренных».

Доля тех, кто обеспокоен перестрелками, за последние годы увеличилась. Если в этом году данная проблема волнует 30% жителей шведской столицы, то в 2019 году соответствующий показатель составлял 24%, а в 2020 году — 26%.

Семь из десяти респондентов все же не волнуются или не очень переживают в связи с перспективой стать жертвой преступления.

В опросе DN/Ipsos, проведенном в период с 16 по 26 ноября, приняли участие 1 380 шведских избирателей.