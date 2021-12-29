Цхинвал, 29 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 117 тестов на коронавирус, из которых 13 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 29 декабря сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 123 человека, 25 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 10 211 носителей SARS-CoV-2, из них 10 088 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 192 случая смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 156 исследований 12 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 13 человек.