Каир, 29 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Граждане Египта, не получившие три прививки от COVID-19, не смогут совершить хадж в Мекку. Об этом 29 декабря сообщает информационное агентство Al-Ahram со ссылкой на генерального директора Главного управления карантина министерства здравоохранения Египта Аймана Имама.

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Со слов чиновника, непривитые граждане потеряют право на пользование государственными услугами. Как заявил Айман Имам, получение трёх прививок от COVID-19 является обязательным условием для совершения паломничества в Мекку.

Чиновник также отметил, что всем прибывшим из хаджа нужно будет в обязательном порядке пройти PCR-тест и изолироваться до получения его результатов.

Ограничительные меры частично связаны с решением властей Саудовской Аравии, которые жёстко регламентировали правило совершения паломничества на территорию королевства.