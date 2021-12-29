Новосибирск, , 15:10 — REGNUM Медицинские организации Новосибирской области в новогодние праздники будут работать по особому графику. Власти уверяют, что система здравоохранения региона подготовлена к длительным выходным дням.

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«Во все дни работает служба 124, есть возможность с 9:00 до 15:00 записаться на приёмы к дежурным врачам, вызвать врача на дом, — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова. — По определенному графику выходят лечебно-диагностические службы и врачи-специалисты. Скорая помощь работает в обычном режиме, круглосуточные стационары — по графику экстренной госпитализации».

Со 2 января заработают пункты вакцинации от коронавируса.