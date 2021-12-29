Москва, 29 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Безусловно, евро и доллар остаются главными валютами для хранения сбережений у российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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«Здесь стоит отметить, что какой бы потенциально интересной не была иена, это — не самая распространённая валюта в обменниках и банках, а открыть карту или счёт в иене (как и в норвежской кроне или швейцарском франке, и т. д.) почти невозможно для простого клиента российского банка.

Из евро и доллара, пожалуй, предпочтение явно стоит отдать доллару, так как «ястребиная» политика ФРС США и ожидаемое повышение процентной ставки в 2022 году привлекут к американской валюте больше инвесторов и поддержат ее против евро и других мировых валют.

В то же время можно рассмотреть британский фунт: он встречается чаще иены или франка, и на фоне повышения ставки Банком Англии на данный момент растет против того же евро.

Впрочем, в качестве долгосрочных сбережений все же лучше использовать более «понятные» для большинства доллар или евро.

В целом, для сбережений подходят «защитные» валюты развитых стран с высокоразвитыми институтами и экономикой, базирующейся на сфере услуг и технологическом секторе, что уменьшает волатильность от принятия непопулярных политических решений и перепадов цен на сырье.

Здесь стоит понимать, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире «защитные» валюты будут находится под давлением, так как аппетиты к риску среди инвесторов будут расти, а на рынках постепенно начнут преобладать оптимистичные настроения.

Это не всегда связано с конкретными фактами, вроде новой вакцины или победы над очередным штаммом. Скорее, здесь играет роль новостная повестка и в целом окрас, который придают новостям СМИ.

Однако в 2022 году все же пандемия коронавируса с очень большой вероятностью продолжится, поэтому «защитные» активы, в том числе и валюта, будут иметь спрос», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам долгосрочные сбережения лучше держать в долларах или евро, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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